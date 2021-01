Lavoro

Lavoro Ragusa: si cerca dirigente tecnico

Lavoro Ragusa: avviso selezione pubblica. Si cerca un dirigente tecnico a tempo determinato. Avviso del Comune di Ragusa

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente tecnico da destinare al Settore V “Politiche ambientali, energetiche e del verde pubblico-mobilità e protezione civile-Servizi cimiteriali”. Il Settore X Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane rende noto che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, dalla data di stipulazione del contratto individuale e sino alla scadenza del mandato effettivo del Sindaco, di n. 1 Dirigente tecnico da destinare al Settore V “Politiche ambientali, energetiche e del verde pubblico-mobilità e protezione civile-Servizi cimiteriali”. Con determinazione n. 2534 dell’8 gennaio 2021 infatti è stato approvato il predetto avviso di selezione pubblica che è pubblicato all’albo pretorio online del Comune, nel quale è, tra l’altro, specificato che le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 gennaio 2021.