Forte boato Napoli, enorme voragine nel parcheggio ospedale

Italia

Un'enorme voragine si è aperta stamane a Napoli, all'interno del parcheggio dell'Ospedale del Mare. Tra le 06.30 e 6.45 di questa mattina si è avvertito un forte boato

Napoli - Un'enorme voragine si è aperta stamane a Napoli, all'interno del parcheggio dell'Ospedale del Mare. Tra le 06.30 e 6.45 di questa mattina si è avvertito un forte boato all’interno dell’area parcheggio di Ponticelli. Di fatto il boato è stato determinato da un’implosione che ha generato una voragine di circa 2000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri. I Vigili del Fuoco sono sul posto, riferisce in una nota la Asl Napoli 1 Centro, e benché la voragine abbia inghiottito alcune auto, al momento pare che non siano state coinvolte persone. "#Napoli, intervento nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per una voragine che ha interessato un'area di circa 500 mq. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno.In corso verifiche dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte", il tweet dei vigili.