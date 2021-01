Curiosità

Pericoloso asteroide verso la Terra: allarme Nasa Pericoloso asteroide verso la Terra: allarme Nasa

Pericoloso asteroide verso la Terra: allarme Nasa. Nasa: potrebbe schiantarsi sul pianeta il 6 maggio 2022

Un nuovo pericolo per l'intero pianeta Terra potrebbe arrivare dallo spazio, il suo nome è 2009 JF1 ed è un asteroide con un diametro di 13 metri che potrebbe colpire la terra. Una collisione possibile e potenzialmente pericolosa, come confermato anche dalla Nasa. C'è anche una data del possibile impatto: l'asteroide potrebbe schiantarsi sul pianeta il 6 maggio 2022. La Nasa monitora la situazione attraverso il sistema Sentry e ha calcolato il rischio di impatto con la Terra in base alla dimensione, alla velocità e all'orbita in relazione alla distanza dal sistema solare. «Alcuni asteroidi e comete seguono orbite che li portano ad essere attratti più vicini al Sole e, di conseguenza, anche alla Terra», ha spiegato la stessa Nasa, secondo cui l'effetto dell'impatto potrebbe essere analogo a quello di un'esplosione causata da 230 chili di dinamite.