Finocchio: ricetta detox facile per la dieta

Il finocchio e la ricetta detox facile da preparare per la dieta. Ecco gli ingredienti e la preparazione dell'insalata con finocchio e mela

Il finocchio è un ortaggio semplice dalle mille proprietà benefiche per la salute ed idelae per preparare ricette detox e dimagranti. Il finocchio da sempre è noto per le sue proprietà diuretiche e depurative. Si può consumare in tanti modi e preparare con tante ricette. Tra queste l’insalata di finocchio, buona ed ideale per contorno a pranzo o cena quando si è a dieta. Il finocchio è spesso suggerito anche dai medici per migliorare, per esempio, la condizione delle ossa e metterle al riparo dall’effetto usura. La principale proprietà del finocchio si può sintetizzare in questa combinazione: poche calorie (31 all’etto) e pochi grassi. Al contrario, e questi sono aspetti positivi: tante fibre, tanti sali minerali e tanta vitamine A, B e C. I finocchi contengono acqua in quantità e minerali, e sono ottimi per depurare il nostro corpo, soprattutto se mangiati crudi.Ma vediamo ora come si prepara l’insalata di dfinocchio ed altri alimenti salutari per il benessere dell’organismo. Ecco la ricetta di finocchio e mela per la dieta detox. Ingredienti per l’insalata: 1 finocchio, 2 mele, 2 coste di sedano, olio extravergine di oliva q.b., sale e pepe q.b., gherigli di noci q.b.