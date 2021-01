Cronaca

Incidente stradale sulla Santa Croce-Scoglitti. Lo scontro tra un autocarro e un'auto. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri

Santa Croce Camerina - Incidente stradale oggi, intorno alle ore 13, sulla Santa Croce Camerina- Scoglitti nei pressi dell’incrocio per Punta Braccetto. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra un autocarro ed un’auto. Sul posto sono intervenute due ambulanza del 118. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. In corso la ricostruzione esatta del sinistro. (Foto Assenza)