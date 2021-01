Attualità

Asp Ragusa: 3.013 vaccinazioni Asp Ragusa: 3.013 vaccinazioni

Asp Ragusa, 3013 vaccinazioni. Sale il numero degli operatori sanitari sottoposti a vaccino dalla prossima settimana anche gli ultra ottantenni saranno vaccinati

Ragusa, 8 gennaio 2020 – Prosegue la campagna vaccinale dell’Asp di Ragusa seguendo le indicazioni del piano strategico nazionale e regionale della vaccinazione. Inoltre, l’Asp sta già avviando la vaccinazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, considerati come tutto il personale sanitario, così come indicato in una nota del Ministro della Salute. Ieri sono state somministrate altre 720 dosi di vaccino in prevalenza per gli operatori delle Case di Riposo per gli Anziani, RSA ma anche per Comunità di persone con disabilità. Nello specifico: Dipartimento prevenzione Ragusa n. 23; Dipartimento Prevenzione Vittoria n. 76, Centro Neuromotulesi Vittoria n. 56, CSR Comiso, n. 18 , P.O. Giovanni Paolo II Ragusa, n. 143, P.O. OMPA Ragusa (Distretto) n. 54, P.O. Regina Margherita Comiso (Distretto) n. 40, P.O. Maggiore di Modica, n. 94, P.O. Busacca di Scicli (Distretto), n. 68, P.O. Guzzardi di Vittoria, n. 82, Casa di Cura Clinica del Mediterraneo – Ragusa, n. 66. Il totale delle persone vaccinate, a ieri, è di 3013 su 7600 dosi arrivate alla farmacia ospedaliera raggiungendo così la percentuale del 40 per cento.