Covid Italia, 18.020 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore

Coronavirus Italia, 18.020 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore. Lieve calo dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore

ROMA - Lieve calo dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 18.020 (ieri erano stati 20.331). Calo dovuto anche al minore numero di tamponi eseguiti: 121.275 (contro i 178.596 di ieri). Impennata del rapporto tamponi/positivi al 14,8%. Si riduce il numero dei morti giornalieri a 414.Crescita significativa per gli attualmente positivi di 2.343 unità attestandosi su un totale di 571.055. Torna ad aumentare la pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 23.291 (+117), crescono anche le terapie intensive di 16 unità toccando quota 2.587 con 156 nuovi ingressi. In 545.177 si trovano in isolamento domiciliare. Mentre sono 15.659 i guariti nelle ultime 24 ore. La Regione dove l’incremento è maggiore si conferma il Veneto (3.596), seguita da Lombardia (2.799) ed Emilia Romagna (2.228).Le uniche regioni dove non si registrano ingressi nelle terapie intensive sono Marche, Provincia di Bolzano, Basilicata e Valle d’Aosta.