Ricetta detox per dimagrire

La ricetta detox di gennaio ideale per la dieta è quelle della cicoria ripassata. Ecco quali ingredienti occorrono e come si prepara

La cicoria ripassata è tra le ricette detox di gennaio più preparate per la dieta. La cicoria infatti è da sempre ritenuta una delle verdure più inserite nelle diete dimagranti poiché è un vero toccasana per l’organismo. La cicoria è una verdura ricca di acido cicorico, che altro non è se non il responsabile di quel gusto amarognolo che sentiamo in bocca quando la mangiamo. Questo, però, è anche l’elemento che combatte ritenzione idrica e cellulite, che depura il corpo e lo disintossica. Vi proponiamo un contorno molto semplice, la cicoria ripassata, e fra gli ingredienti ecco anche il cedro, un agrume ricco di flavonoidi, e che dunque rientra a pieno nell’argomento disintossicazione. La cicoria ripassata è un ottimo piatto detox per la dieta che può essere mangiato a pranzo o a cena.Ma vediamo ora quali sono gli ingredienti per la ricetta detox e come si prepara la cicoria ripassata. Ingredienti: 1 kg di cicoria, 1 spicchio di aglio, 2-3 cucchiai di succo di cedro, 4 filetti di acciuga, 1 peperoncino piccante, olio extravergine di oliva q.b. Preparazione: mettete a bollire la cicoria dopo averla lavata in acqua salata. Quando è cotta dovete passarla in padella con il resto degli ingredienti.