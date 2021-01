Attualità

Silenzio e lacrime ai funerali di Andrea Alabiso a Comiso. Il 14enne morto in un incidente stradale martedì sera a Comiso

Comiso – Silenzio, lacrime e tanta commozione oggi nella chiesa Madre a Comiso per i funerali del 14enne Andrea Alabiso, morto in un incidente stradale martedì sera. In chiesa ad attendere il feretro anche il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e il gruppo scout con un manifesto corredato di foto. A celebrare l’omelia don Innocenzo Mascali con don Angelo Strada e don Francesco Vicino. Durante la celebrazione è stato ricordato il percorso di Andrea nell’Agesci di Comiso 1 e i momenti della sua cresima. Andrea era molto conosciuto per la sua grande intelligenza esuberante, era vivace e riusciva a farsi amare dagli amici. “E’ difficile accettare questo dolore – ha detto don Innocenzo, durante l’omelia - ma rimane l’amore ed è l’unico legame invisibile che resta tra noi e lui.La morte per quanto dura sia non può essere maggiore dell’amore di Dio, in questa gioia in cui Andrea è immerso e in cui ci anche noi ci immergeremo. Nel mistero della vita lui ci è ancora più intimo e vicino. Come una farfalla in bozzolo sei uscito da questo nostro mondo e sei arrivato a Dio. Buon viaggio Andrea e buona strada nei nuovi sentieri del cielo”.