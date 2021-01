Oggi a Comiso l'ultimo saluto ad Andrea Alabiso

Attualità

Comiso – Oggi a Comiso è lutto cittadino per i funerali di Andrea Alabiso, il 14enne morto in un incidente stradale martedì sera mentre rientrava a casa in moto. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16,30 nella chiesa Madre a Comiso. A proclamare il lutto cittadino è stato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari con un post pubblicato sul suo profilo facebook. Il primo cittadino ha manifestato anche la vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti della famiglia colpita dal grave ed improvviso lutto. Andrea è deceduto per le gravi lesioni riportate nell’impatto contro un palo e un muro. Il 14enne viaggiava con la sua moto quando ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente contro un palo.Il ragazzino stava rientrando a casa, seguito dai suoi genitori in auto. Inutili i tentativi di salvarloe la corsa in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. Alla famiglia le condoglianze di tutta la nostra redazione.