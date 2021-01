Vaccino anti Covid, Italia 2^ in Ue con 259.481 dosi somministrate

Salute e benessere

In Italia il totale delle vaccinazioni contro il Covid-19 ha raggiunto quota 259.481

ROMA - In Italia il totale delle vaccinazioni contro il Covid-19 ha raggiunto quota 259.481. Lo rende noto il ministero della Salute comunicando i dati aggiornati ala serata di ieri. Il nostro paese resta pertanto al secondo posto in Europa alle spalle della Germania con 316.962 dosi somministrate. Al terzo posto si piazza la Spagna (139.339 somministrazioni). A seguire nella top ten europea nell’ordine: Polonia (92.220), Danimarca (51.512 al 4/1). Romania (41609), Portogallo (32.000 al 3/1), Grecia (16.233), Ungheria (15.000) e Croazia (13.7918).Sedicesimo posto per la Francia, con 5.000.A chiudere la graduatoria è il Belgio con 700 somministrazioni.