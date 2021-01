Italia

Bonus cashback anche per bollo auto e assicurazioni: come avere rimborso. La novità del bonus nel 2021

Il Bonus cashback si potrà utilizzare per ottenere anche il rimborso quando si paga l’assicurazione della propria auto, il bollo auto e le multe. La conferma arriva da Palazzo Chigi, dopo che nei giorni scorsi aveva dato notizia della possibilità usufruire del rimborso del 10% anche per il carburante. Come avviene per tutte le altre spese, i pagamenti si potranno effettuare con bancomat, carte di credito o di debito, ma devono avvenire presso esercizi commerciali fisici, cioè non online. Il rimborso massimo per ogni singola transazione è di 15 euro. BOLLO AUTO - Andrà pagato presso le agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che offrono questo servizio. In molti casi a tassa annuale di possesso è superiore ai 150 euro, per cui i rimborsi saranno inferiori al 10%, poiché si fermeranno a 15 euro.ASSICURAZIONE - Non dovrà essere pagata per via telematica, ma sarà necessario pagarla presso la sede fisica. Anche in questo caso vale il limite massimo di 150 euro. MULTE - Anche le spese relative al pagamento delle contravvenzione legate a violazioni del Codice della Strada rientrano nel piano Italia Cashless. Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica, l’automobilista potrà usufruire anche dello sconto immediato del 30%. Il Cashback 2021 di Stato è a pieno regime dal 1° gennaio, con alcune nuove regole. Archiviata la prima fase del Super Cashback di Natale, iniziata in via sperimentale l'8 dicembre scorso, il programma entra ora nel vivo e si protrarrà fino al 30 giugno 2022. Dopo la prima fase chiusa il 31 dicembre, ecco quindi le altre tre della durata di sei mesi ciascuna: 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.Nel caso l'iscrizione non sia avvenuta già a dicembre 2020, ecco come fare per partecipare al programma se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia: Accedi al servizio tramite l’app IO, dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet compatibile. Vai sul sito di IO per maggiori informazioni oppure registrati sugli altri sistemi messi a disposizione dagli 'Issuer Convenzionati”', cioè dai soggetti che emettono gli Strumenti di Pagamento elettronici che hai scelto per partecipare all’iniziativa e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPa S.p.A. Al momento dell'adesione serve fornire: il tuo Codice Fiscale, gli estremi identificativi di uno o più Strumenti di Pagamento elettronici che utilizzerai ai fini del Programma, il codice IBAN a te intestato per l’erogazione dei rimborsi tramite bonifico.