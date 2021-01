Istituto Principi Grimaldi di Modica: primo in Sicilia tra diplomati e occupati

Cultura

L'Istituto Principi Grimaldi di Modica è il primo in Sicilia nel rapporto tra diplomati e nuovi occupati. Al via altri quattro nuovi indirizzi (compresi due serali). Da domenica 10 gennaio le giornate open day.

MODICA – L’istituto scolastico Principi Grimaldi di Modica è primo in Sicilia, nella categoria “servizi”, per occupazione dei propri diplomati. Lo rivela il recente studio Eduscopio, promosso dalla Fondazione Agnelli, che misura la qualità degli istituti scolastici secondari attraverso specifici parametri. Il report ha analizzato varie eccellenze scolastiche e l’istituto modicano, che ha anche una sede distaccata a Chiaramonte Gulfi, ha scalato le varie posizioni della classifica giungendo fino al podio. Una buona notizia che si “festeggia” con l’avvio di altri quattro nuovi indirizzi scolastici che si aggiungono ad alberghiero, agrario e ottico. Grazie al via libera arrivato dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione Professionale a partire dall’anno scolastico 2021-2022 saranno infatti attivati quattro percorsi formativi che andranno a rafforzare l’offerta dell’istituto scolastico. Si tratta dell’indirizzo di manutenzione ed assistenza tecnica, dell’istituzione dell’educandato femminile annesso all’istituto servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (iscrizioni entro il mese di gennaio) e di altri due indirizzi serali.Il primo riguarda il percorso di secondo livello per i servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Il secondo percorso serale riguarda invece l’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera. “Un’offerta formativa ancora più ampia per il nostro istituto – spiega Bartolomeo Saitta, dirigente scolastico del Principi Grimaldi – Grazie all’ampliamento autorizzato dalla Regione saremo in grado di incrementare ulteriormente la già nota appetibilità dei nostri corsi scolastici considerato che siamo un istituto storico, con una tradizione e un forte radicamento sul territorio fin da quando i principi Grimaldi hanno voluto, con i propri lasciti ereditari, creare nuove opportunità per i giovani. Nel corso degli anni l’indirizzo dell’alberghiero si è fortemente specializzato divenendo un punto di riferimento nel Sud Est siciliano assieme all’indirizzo agrario e quello ottico. Adesso altri quattro indirizzi, di cui due serali, che permetteranno anche ai giovani che non hanno concluso il proprio percorso formativo e a quanti sono impossibilitati a frequentare di giorno, di qualificarsi spendendo la propria formazione sul mercato del lavoro, ben pronto, come certifica lo studio della Fondazione Agnelli, ad accogliere i nostri studenti”.Oggi la più grande sfida dell’istituto Principi Grimaldi è quella di garantire a tutti una didattica universale, capace di valorizzare il talento di ogni alunno, per favorire le motivazioni per l’apprendimento. “Tra l’altro con la nascita dell’educandato femminile – aggiunge il vice Orazio Licitra – saremo in grado di dare la possibilità alle giovani studentesse del circondario di aderire alla nostra offerta formativa ma anche a quella di istituti vicini come nel caso degli indirizzi coreutico e musicale del Verga. Per quanto riguarda i due indirizzi serali va sottolineato che saremo l'unico istituto in provincia di Ragusa ad offrire questa ulteriore possibilità per quanti non possono frequentare negli orari mattutini ma che vogliono ugualmente formarsi”. Una scuola, insomma, che sia sempre più collegata al territorio e al mondo del lavoro, ponendo le basi affinché ciascun studente possa costruire un futuro solido.Per conoscere più da vicino tutti gli aspetti dei vari indirizzi scolastici da domenica 10 gennaio prendono il via le giornate “open day” per studenti e genitori che vogliono iscrivere i propri figli ad uno degli indirizzi scolastici disponibili. Per partecipare occorre prenotarsi attraverso il sito web.