Scuola Pozzallo, nuovi indirizzi di studio negli Istituti superiori

Pozzallo - L’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana ha accolto la richiesta di istituire nuovi indirizzi di studio per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giorgio La Pira”. Nello specifico i nuovi indirizzi di studio sono: presso il Liceo Scientifico quello sportivo e quello a curvatura biomedica; presso l’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico) l’indirizzo logistica; presso l’Istituto Commerciale verrà introdotto un nuovo percorso di studi con l’attivazione dell’Istituto Professionale per i servizi commerciali. Tali corsi saranno attivati a partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022. Si tratta di un importante risultato per la città di Pozzallo e soprattutto per i giovani pozzallesi; un obiettivo raggiunto grazie al lavoro della Dirigente Mara Aldrighetti, di tutto il corpo docente coadiuvato dall’Amministrazione Comunale e della Provincia di Ragusa.Un risultato che ci rende orgogliosi – afferma L’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Azzarelli - perché permette di ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto e che consentirà ai nostri giovani di acquisire conoscenze e competenze per nuovi e diversificati sbocchi lavorativi.