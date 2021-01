Sicilia

Covid, 1.576 nuovi positivi in Sicilia: 47 a Ragusa Covid, 1.576 nuovi positivi in Sicilia: 47 a Ragusa

Covid, 1.576 nuovi positivi in Sicilia: 47 a Ragusa. Il Bollettino del Ministero della Salute

Palermo – Sale a 1.576 il numero dei contagiati al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ quanto emerge dal Bollettino del Ministero della Salute di oggi 5 dicembre 2021. Un dato in crescita rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 1.391. Le ulteriori vittime registrate sono 36. I nuovi casi di Covid-19 (dati forniti dal Ministero della Salute) sono stati rilevati su 9.537 tamponi processati nell’Isola, dove il numero complessivo dei positivi sale così a quota 37.426. I guariti sono 692. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.198, mentre si trovano in terapia intensiva 190 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 383 a Palermo, 396 a Catania, 222 a Messina, 47 a Ragusa, 286 a Trapani, 48 a Siracusa, 132 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 23 a Enna.