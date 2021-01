Centro comunale di Raccolta di Modica: primo in Sicilia per ampliamento

Economia

Modica - Il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti di Modica è risultato il primo in graduatoria per ricevere i finanziamenti regionali utili al suo ampliamento. Grazie ai 97,5 punti ottenuti (ben 15 in più del secondo in graduatoria) il CCR modicano di c.da Michelica riceverà quasi mezzo milione di euro (420.496 euro) che serviranno per ingrandirlo e consentirgli così di poter accogliere molti più rifiuti rispetto al presente. La graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili per la realizzazione di nuovi Ccr o il potenziamento di quelli esistenti è stata pubblicata pochi giorni fa. Si tratta di un intervento da 21,4 milioni di euro, inserito all’interno della misura 6.1.2 del Po Fesr 2014-2020, voluta fortemente dal governo Musumeci per potenziare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali nella gestione del servizio.Nel dettaglio sono 31 i progetti che beneficeranno del finanziamento regionale: 17 istanze riceveranno 16 milioni per la costruzione di nuovi impianti, mentre altri 14 progetti accederanno a circa 5 milioni e 400 mila euro per il potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento di strutture esistenti. E’ l’unico CCR della provincia di Ragusa nei primi 10 (l’altro è Pozzallo tredicesimo). Soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione Comunale per bocca del Sindaco, Ignazio Abbate: “Non possiamo che essere contenti di questo risultato per il quale volevo innanzitutto ringraziare l’Assessore Lorefice e la P.O., Dott.ssa Di Rosa. Il CCR è diventato un punto fondamentale di conferimento per tutti i cittadini che, grazie ai lavori di ampliamento, potranno conferire i propri rifiuti in minor tempo e soprattutto in maggiore quantità.Non era facile accedere al finanziamento vista la nutrita concorrenza, avercela fatta da primi in classifica è sicuramente motivo di doppia soddisfazione”.