Vaccino Covid Ragusa: 510 dosi somministrate a sanitari nel Ragusano

Vaccino Covid: 510 dosi somministrate a sanitari nel Ragusano. Oggi si prosegue nelle Rsa e Case di riposo

Ragusa – Giornata intensa sul fronte della vaccinazione anti covid-19 ieri all’Asp di Ragusa. Infatti, la mattinata di ieri ha visto interessati i tre Distretti sanitari di Ragusa, Modica e Vittoria. La vaccinazione è avvenuta anche al Dipartimento di Prevenzione. I numeri della giornata di oggi, dimostrano il lavoro che si è svolto per accelerare la vaccinazione in questa prima. Inoltre, già programmati gli appuntamenti della settimana in corso. Non ci si ferma neanche il giorno festivo del 6 gennaio. Totale n. 510: ASP Ragusa Centro Vaccinale Modica – Dip. Prev., n.17, P.O. "Giovanni Paolo II" - Ragusa (RG), n. 113, P.O. "Regina Margherita" - Comiso (RG), n. 95, P.O. "R. Guzzardi" - Vittoria (RG), n. 93, ASP Ragusa Centro Vaccinale Ragusa – Dip. Prev., n. 44, P.O. "Busacca" - Scicli (RG), n. 28, P.O. "Maggiore" - Modica (RG), n. 71, P.O. "OMPA" - Ragusa (RG), n. 49. Da oggi il via alla vaccinazione degli operatori delle Rsa, Cta e Case di Riposo.