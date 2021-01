Attualità

Uoc Psichiatria di Modica: donati 10 tablet Uoc Psichiatria di Modica: donati 10 tablet

Raccolta fondi per l'acquisto di tablet per i pazienti dell'Uoc Psichiatria di Modica: donati 10 tablet. Iniziativa lanciata dall'Associazione dei familiari Ci siamo anche noi

Ragusa, 5 gennaio 2020 – Si è svolta nella sede del Dsm – Dipartimento Salute Mentale di Modica la cerimonia di consegna di dieci tablet per i pazienti del Centro. Sono intervenuti il direttore generale dell'ASP, Angelo Aliquò, e il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia. I piccoli computer frutto della raccolta fondi per l'emergenza Covid 19, realizzata grazie all’iniziativa di solidarietà " Il vento ...domani ". L'iniziativa, progettata dalla U.O.C., direttore ff Onofrio Falletta, è stata coordinata dalla dott.ssa Elisabetta Rizza, in collaborazione con l'associazione di volontariato "Ci siamo anche noi”. Infatti, grazie alla vendita di opere donate da tanti artisti e realizzate dai pazienti nei laboratori di pittura si è realizzato l’acquisto dei tablet. Il progetto è stato condiviso con la Direzione Generale. «Si è ritenuto utile trasformare tali fondi raccolti nell'acquisto di 10 tablet che, preceduti da un corso di formazione a cura del Servizio Informatico dell’Asp, saranno utilizzati in comodato d’uso dai Pazienti, per realizzare progetti riabilitativi individuali e di gruppo.» - ha sottolineato la dr.ssa Rizza. – e ancora - «La connessione digitale può infatti diventare per Loro un importante strumento di integrazione e socializzazione e può consentire percorsi di studio e formazione professionale e lavorativa.» I tablet sono particolarmente utili in questo periodo di forte frammentazione ed isolamento sociale. Alla cerimonia hanno partecipato il dott. Onofrio Falletta, la dott.ssa Alessandra Barone, dirigente sociologo, i rappresentanti dell’Associazione “Ci siamo ance noi”, alcuni pazienti, collaboratori e operatori esterni. Foto: immagini della cerimonia.