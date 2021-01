Attualità

Coronavirus, sale il numero dei positivi in provincia di Ragusa: tutti i dati Coronavirus, sale il numero dei positivi in provincia di Ragusa: tutti i dati

Coronavirus, sale il numero dei positivi in provincia di Ragusa. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 5 gennaio 2021

Ragusa – Sono ancora in crescita i positivi al coronavirus nel territorio della provincia di Ragusa. E’ quanto emerge dal bollettino di oggi, 5 gennaio 2021, dell’Asp di Ragusa. In totale i positivi sono 715 di cui 661 in isolamento domiciliare, 35 ricoverati e 19 nella RSA Covid dell’ospedale Maria paternò Arezzo di Ragusa.I guariti sono 5.905 mentre i morti sono 171. Ma vediamo nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 17 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 55 Comiso, 0 Giarratana, 15 Ispica, 154 Modica, 1 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 129 Ragusa, 30 Santa Croce Camerina, 20 Scicli, 177 Vittoria. Tra i 661 positivi in isolamento domiciliare ci sono 11 contagiati provenienti da fuori provincia. Dai dati di oggi dell’Asp di Ragusa emerge un aumento dei ricoverati in ospedale, ecco nel dettaglio come sono distribuiti nei vari ospedali iblei: 27 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 18 nel reparto di Malattie Infettive, 3 area grigia e 6 in Rianimazione, 8 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 79.981 tamponi molecolari, 20.630 test sierologici, 98.935 test rapidi per un totale di 199.547.