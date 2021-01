Sicilia

Positivi in aumento in Sicilia, 1.391 nuovi casi: 396 Catania e 69 Ragusa. Il bollettino del Ministero della Salute di oggi, 4 gennaio 2021.

Palermo - Sono 1.391 i nuovi positivi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 7.597 tamponi eseguiti, regione che registra uno dei maggiori tassi di positività d'Italia ovvero il 18,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 dicembre 2021. Attualmente, in Sicilia, ci sono 36.578 positivi di cui 1.181 ricoverati in ospedale, 186 in terapia intensiva (-2) e 35.211 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 58.832 (+380) ma purtroppo crescono anche i decessi che in totale sono 2.528 (+34). Da inizio della pandemia sono 97.938 le persone contagiate.Ecco nel dettaglio i dati Provincia per Provincia in Sicilia: Catania con 396 casi, Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44, Enna 48. La Sicilia, al momento è al terzo posto tra le regioni in Italia.