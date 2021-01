Salute e benessere

Dieta e disintossicazione: ecco la dieta disintossicante dei 3 giorni Dieta e disintossicazione: ecco la dieta disintossicante dei 3 giorni

Dieta e disintossicazione: ecco la dieta disintossicante dei 3 giorni. Ecco i cibi disintossicanti ed il menù completo dei 3 giorni per dimagrire dopo le feste

La dieta disintossicante dei 3 giorni è la dieta ideale dopo le feste natalizie. La disintossicazione dell’organismo fa bene alla salute dopo un’esagerazione legata alle classiche mangiate delle feste. Prima di vedere la dieta disintossicante dei 3 giorni per dimagrire dopo le feste vediamo quali sono i cibi che non devono mancare mai. Ecco alcuni cibi disintossicanti che aiutano a perdere peso nella dieta detox. Cibi disintossicanti. Cereali integrali: a livello di carboidrati, fai ricadere la scelta su riso, pasta, pane integrali, orzo, farro, quinoa, kamut, avena. Frutta: da prediligere i frutti drenanti come anguria e ananas, gli antiossidanti come albicocche, mirtilli, lamponi e ribes, quelli ricchi di vitamina C, ovvero fragole, arance, pompelmi, mandarini, kiwi. Verdura: non ci sono particolari preferenze, me è bene sapere che alcuni vegetali svolgono una funzione drenante e depurativa specifica.Si tratta di carciofi, finocchi, sedano, broccoli, spinaci e in generale verdure a foglia verde. Proteine vegetali: fagioli, piselli, lenticchie, fave, soia. Proteine animali: l’ideale è puntare sulle proteine del pesce, in particolare quello azzurro, ovvero sarde, alici e sgombri. Sì anche a merluzzo, salmone, tonno e carni bianche come pollo e tacchino. Condimenti: olio extravergine di oliva, limone, aceto, erbe aromatiche, aglio e cipolla. Spezie: curcuma e zenzero, particolarmente indicate per detossinare. Da evitare il sale, condimenti pronti e di origine animale. Ecco ora un esempio di menù completo della dieta disintossicante dopo le feste. Primo giorno: colazione con acqua, zenzero e limone + macedonia con frutta fresca + uno yogurt bianco magro e fiocchi d’avena. Pranzo: insalata di verdure crude, pesce al vapore, 80 g di riso nero. Merenda: quattro noci o semi di zucca + un estratto di sedano e mela cotogna. Cena: 40 gr. di orzo, 150 g di lenticchie, insalata di carciofi e limone.Secondo giorno: colazione con uno yogurt greco 0% di grassi con fiocchi d’avena e cocco rapè, thè verde. Pranzo: insalata di verdure fresche con cetrioli, carote e finocchi, 100 g di pollo al vapore e 6 gallette di mais. Merenda: frutta fresca di stagione, 10 mandorle. Cena: zuppa di fagioli e farro con contorno di broccoli cotti al vapore e conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva. Terzo giorno: colazione con uno yogurt bianco magro, una ciotolina di mirtilli, 2 gallette di riso e un the verde. Pranzo: verdure croccanti miste con salsa tzatziki e succo di limone, 100 g di pane di segale. Merenda: un centrifugato di barbabietola, zenzero e carote. Cena: 150 gr. di merluzzo cotto al vapore conditi con succo di limone e un filo d’olio extravergine d’oliva, 50 g di pasta integrale e asparagi. Come sempre è raccomndato non cominciare una dieta senza aver chiesto prima il parere del proprio medico o di uno specialista.