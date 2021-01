Salute e benessere

Dieta assurda per perdere 5 kg in 7 giorni: ecco cosa mangiare Dieta assurda per perdere 5 kg in 7 giorni: ecco cosa mangiare

Dieta assurda per perdere 5 kg in 7 giorni: ecco cosa mangiare. La famosa dieta del minestrone ipoproteica e poco equlibrata

La dieta per perdere 5 kg in 7 giorni si basa su un’alimentazione ipoproteica e poco equilibrata. Si tratta di una dieta “assurda” che non deve essere seguita senza aver chiesto il parere del proprio medico. La dieta per perdere fino a 5 kg in 7 giorni è una dieta a base di minestrone e molto restrittiva. Se praticata per un periodo troppo lungo può portare a gravi carenze a livello nutrizionale. Inoltre, la dieta assurda del minestrone non è consigliabile a chi soffre di diabete o di problemi renali. Durante il periodo di dieta si raccomanda di bere due litri di acqua al giorno, per rimanere correttamente idratati oltre che per eliminare le tossine. Per facilitare la perdita di peso la dieta assurda del minestrone bisogna associare anche una buona e regolare attività fisica come corsa leggera, bicicletta o anche 30 minuti al giorno di camminata.Tale attività andrebbe portata avanti anche successivamente alla dieta, nel periodo di mantenimento, durante il quale sarà importante anche reintegrare in maniera proporzionata sia i carboidrati che le proteine, continuando ad assumere comunque frutta e verdure con regolarità. Ma come funziona e cosa si mangia nella dieta assurda del minestrone? Nei primi tre giorni di dieta si devono prevedere minestrone, verdura e frutta, escluse le banane che si introducono il quarto giorno insieme al latte scremato. Per il quinto e sesto giorno è previsto il consumo di proteine, mentre nel settimo entra in gioco il riso integrale. Durante i giorni della dieta, il minestrone è l’unica cosa che si può mangiare sempre; le quantità segnalate nell’esempio devono essere rispettate considerando il peso dei cibi crudi, da pesare prima della cottura.Ma vediamo bene nel dettaglio uno schema della dieta assurda del minestrone per perdere fino a 5 kg in 7 giorni. Schema menù dieta assurda del minestrone: per il primo giorno va bene a colazione una tazza di tè, come spuntino succo di frutta senza zuccheri aggiunti, a pranzo e cena minestrone e frutta (evitando quella più calorica come uva e banane). Il secondo giorno a colazione e come spuntino una centrifuga di verdure, a pranzo minestrone accompagnato da un contorno di verdure cotte, da replicare a cena ma con l’aggiunta di 200 g di patate lesse. Il terzo giorno replica in sostanza il menù del secondo. Nel quarto invece si aggiungono un po’ di calorie con le banane e i latticini: a colazione assieme al cappuccino, a cena accanto al minestrone; a merenda invece tè o caffè, e a pranzo 150 g di ricotta (oppure 200 g di yogurt) e una banana. Il quinto giorno comincia soltanto con un caffè a colazione, un tè come spuntino, per proseguire con il pranzo a base di minestrone e 250 g di carne magra cotta al forno o alla piastra, e con la cena costituita dal solito minestrone, con 200 g di carne di pollo o di tacchino e contorno di 150 g di pomodori.Sesto giorno all’insegna del tè per colazione e spuntino, pranzo “fotocopia” di quello del giorno precedente, ma con il pesce al posto della carne, con contorno di insalata. E per la sera: minestrone, pollo e verdure al vapore.Il settimo giorno prevede caffè e due fette biscottate integrali al mattino, succo di frutta a metà mattina, pranzo con 150 g di riso con verdure miste, e poi un altro piatto di verdure al vapore; cena detox con minestrone seguito da barbabietole e cetrioli. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di alimentazione dietetica.