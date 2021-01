Salute e benessere

Diabete e Covid 19, farmaci ipoglimecizzanti: rischio chetoacidosi diabetica Diabete e Covid 19, farmaci ipoglimecizzanti: rischio chetoacidosi diabetica

Diabete e Covid 19, farmaci ipoglicemizzanti e rischio chetoacidosi diabetica. Lo studio dei ricercatori del Brigham and Women's Hospital

I pazienti diabetici trattati con farmaci ipoglicemizzanti sono a rischio di rare complicanze se vengono contagiati con il Covid 19. Nei pazienti diabetici possono insorgere complicazioni rare ma gravi, come la chetoacidosi diabetica (DKA) potenzialmente letale. A sostenerlo sono diversi studi. Ora, i ricercatori hanno scoperto che i pazienti diabetici che assumono farmaci ipoglicemizzanti sono a rischio di rare complicanze del Covid-19, specialmente quelli che usano una classe popolare di farmaci per il diabete chiamati inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2i), che funzionano da rilasciando il glucosio in eccesso nelle urine. Nei pazienti diabetici, complicazioni rare ma gravi, come la chetoacidosi diabetica (DKA) potenzialmente letale, possono insorgere quando la malattia o determinate condizioni impediscono alle cellule di ricevere abbastanza glucosio per alimentare il loro funzionamento.I ricercatori del Brigham and Women's Hospital hanno osservato un aumento di un particolare tipo di DKA chiamato euDKA durante la pandemia. EuDKA è un sottoinsieme della complicanza del diabete nota come DKA, che si verifica quando le cellule del corpo non riescono ad assorbire una quantità sufficiente di glucosio e compensano invece metabolizzando i grassi, creando un accumulo di acidi chiamati chetoni. EuDKA differisce da DKA in quanto è caratterizzato da livelli di zucchero nel sangue più bassi, rendendo più difficile la diagnosi. Alla base di quasi tutti i casi di euDKA c'è uno stato di fame che può essere innescato da malattie che causano vomito, diarrea e perdita di appetito e può essere aggravato dall'effetto diuretico dei farmaci SGLT2i, osserva lo studio pubblicato su The American Association of Clinical Endocrinologists Clinical Case report."Abbiamo le conoscenze di base per riconoscere che gli inibitori SGLT2 possono causare DKA ed euDKA", ha detto l'autore corrispondente Naomi Fisher della Divisione di Endocrinologia, Diabete e Ipertensione. "Il nostro rapporto rafforza che se i pazienti sono malati o hanno una perdita di appetito o stanno digiunando, dovrebbero sospendere il loro trattamento e non riprendere fino a quando non stanno bene e mangiano correttamente". I ricercatori di Brigham hanno studiato cinque casi insoliti di euDKA portati ai servizi di degenza per il diabete nell'arco di due mesi, tre dei quali si sono verificati in una settimana, al culmine della pandemia a Boston nella primavera del 2020. Gli autori sospettano anche che Covid-19 può in particolare esacerbare i rischi di euDKA. Quando il virus infetta un paziente, si lega alle cellule del pancreas che producono insulina e può esercitare un effetto tossico su di esse. Gli studi sul precedente virus SARS-CoV-1 hanno rilevato che molti pazienti infetti avevano un aumento della glicemia."E 'stato ipotizzato attraverso altri modelli che il virus potrebbe distruggere preferenzialmente le cellule produttrici di insulina", ha detto Fisher. Gli autori incoraggiano pazienti e medici a interrompere l'uso di SGLT2i in caso di malattia, che è già pratica standard per il farmaco per il diabete più comune, la metformina.