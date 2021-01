Salute e benessere

Diabete di tipo 1, attenti alla chetoacidosi diabetica: è pericolosa Diabete di tipo 1, attenti alla chetoacidosi diabetica: è pericolosa

Diabete di tipo 1, attenti alla chetoacidosi diabetica: è pericolosa. Ecco alcune risposte sul diabete di tipo 1 del medico dell'American Diabetes Association, Robert Gabbay

Il diabete di tipo 1 è meno comune? Cos'è la chetoacidosi diabetica? La chetoacidosi diabetica è una grave complicanza del diabete mellito, in modo particolare di quello insulinodipendente (di tipo I e più raramente di tipo II); è infatti causata da un deficit assoluto di insulina, in risposta al quale l'organismo produce quantità significative di corpi chetonici. Ma vediamo alcune risposte sul diabete di tipo 1 del direttore scientifico e medico dell’American Diabetes Association, Robert Gabbay, pubblicate sul Washington Post. Secondo un rapporto del Centers for Disease Control and Prevention , 34,2 milioni di americani avevano il diabete nel 2018. Di questi, solo 1,6 milioni erano di tipo 1. Poiché il diabete di tipo 1 è meno comune, molte persone hanno idee sbagliate sulla malattia. Il diabete di tipo 1 viene diagnosticato solo ai bambini? "Il vecchio nome era diabete giovanile", afferma Robert Gabbay, direttore scientifico e medico dell'American Diabetes Association . “E ci sono ancora persone che la pensano in questi termini. Ma può svilupparsi a qualsiasi età”. In una persona sana, le cellule beta nel pancreas producono insulina, che funge da condotto per il glucosio per entrare nelle cellule e essere utilizzato per l'energia. Nel diabete, questo processo si interrompe e il glucosio in eccesso è presente nel sangue.Nel diabete di tipo 2, il corpo diventa resistente all'insulina e non può produrre abbastanza insulina per superare tale resistenza. Nel diabete di tipo 1, una risposta autoimmune attacca le cellule beta del pancreas e alla fine il corpo produce poca o nessuna insulina. “Perché accade questo? La risposta breve è che non lo sappiamo del tutto ", ha detto Gabbay. La malattia sembra essere in parte genetica e in parte innescata da fattori ambientali non ancora del tutto compresi. Il diabete di tipo 1 è genetico? Sebbene esista un collegamento genetico, il trigger che innesca la risposta autoimmune nel tipo 1 può attivarsi a qualsiasi età. Una volta che la malattia inizia, la diagnosi viene solitamente effettuata entro settimane o mesi. A differenza del diabete di tipo 2, che può svilupparsi lentamente nel corso degli anni, l'insorgenza del diabete di tipo 1 è acuta e drammatica. E' dunque fondamentale rivolgersi al proprio medico di famiglia quando si hanno sintomi ricollegabili al diabete per evitare la chetoacidosi diabetica. Ma cos'è la chetoacidosi diabetica(DKA)? La DKA è una condizione che si verifica quando la mancanza di insulina fa sì che il corpo inizi a bruciare i grassi per produrre carburante, rilasciando chetoni che si accumulano nel sangue. "Quando si verifica DKA, può essere fatale", ha detto. "Anche con il trattamento, le persone che vengono in ospedale - il tasso di mortalità è relativamente alto." La conclusione è che se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato o un paziente non ha accesso alla diagnosi e al trattamento, è fatale. Un essere umano non può sopravvivere senza insulina.Mangiare troppo zucchero provoca il diabete? È vero che per il diabete di tipo 2 il sovrappeso e l'inattività sono i principali fattori di rischio, sebbene anche altri fattori giochino un ruolo. Ma una cosa che abbiamo imparato con certezza: né la dieta né l'esercizio fisico svolgono un ruolo nel causare il diabete di tipo 1.Nuove entusiasmanti ricerche possono alla fine portare alla prevenzione o al rallentamento del progresso del diabete di tipo 1 nelle persone che portano i marcatori genetici. La nostra famiglia si è iscritta a uno studio chiamato TrialNet , gestito da una rete di ricercatori, tra cui il National Institutes of Health e l'ADA, in cui i familiari delle persone con diabete di tipo 1 vengono sottoposti a screening per gli autoanticorpi associati alla malattia. Quelli con autoanticorpi potrebbero quindi essere arruolati in prove di trattamenti che potrebbero prevenire lo sviluppo del diabete di tipo 1.I diabetici non possono mangiare i dolci? I diabetici non solo non possono mangiare i dolci, ad esclusione di quelli per diabetici, ma devono fare attenzione anche agli zuccheri presenti nei carboidrati. I carboidrati, compreso lo zucchero, si scompongono in glucosio una volta digeriti. Per una persona con diabete di tipo 1, ogni carboidrato deve essere contato e compensato con l'insulina. È la matematica in cui i diabetici diventano davvero bravi. Se sbagliano, il loro livello di zucchero nel sangue potrebbe diventare troppo alto o troppo basso, entrambi pericolosi.