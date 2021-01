Sport

Nba, Gallinari si ferma per due settimane. Niente da fare per gli Atlanta Hawkssuperati dai Cleveland Cavaliers

NEW YORK (USA) - Niente da fare per gli Atlanta Hawkssuperati dai Cleveland Cavaliers che si impongono per 96 a 91. Si tratta della seconda battuta d’arresto stagionale per gli Hawks, privi di Danilo Gallinari fermato per due settimane a causa di una distorsione alla alla caviglia destra. Unaassenza che vedrà il ’’Gallo’’ fuori per altre cinque partite chesi agiungono alle due saltate contro Brooklyn e Cleveland.Collin Sexton firma 27 punti.Successo per Houston Rockets nella notte dell’Nba. Battuto Sacramento Kings con il punteggio di 102 a 94. I Rockets vincono nonostante l’assenza di James Harden, in pratica per la seconda volta nel giro di 48 ore contro lo stesso avversario. Protagonisti John Wall con 28 punti a referto e sei assiste Christian Wood con 20 punti. Vittoria anche per New Orleans Pelicans che supera per 120 a 116 Toronto Raptors.Partita giocata punto a punto e decisa dalla tripla all’ultimo minuto di Eric Bledsoe che chiude con 19 punti e 10 assist. Il migliore per i Pelicans è comunque Brandon Ingram, autore di 31 punti con sei rimbalzi. Solo 4 minuti per il nostro Nicolò Melli con 0 punti.Altro successo per i Philadephia 76ers che riescono ad avere la meglio per 127 a 112 sui Charlotte Hornets. 24 i punti messi a referto da Harries. Agli Hornets non basta uno scatenato Terry Rozier autore di 35 punti. Successo esterno per New York Kninchs conro Indiana Pacers per 106 a 102: per Tom Thibodeau terzo successo stagionale alla guida dei Knicks nelle prime sei gare. Decisivo Austin Rivers, autore del canestro del sorpasso. 25 i punti per RJ Barrett.Bene anche Oklahoma City Thunder, alla seconda vittoria stagionale a domicilio contro Orlando Magic per 108 a 99. Miglior realizzatore dei Thunder è Darius Bazley con 19 punti.