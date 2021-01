Sicilia, 1.047 nuovi positivi al Covid e 26 morti: 53 a Ragusa

Sicilia

Sicilia, 1.047 nuovi positivi al Covid e 26 morti. Il Bollettino del Ministero della Salute

Palermo - Sono 1047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un aumento di 641 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1321, 45 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1137, 47 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 184, 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 380.La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna 3.