Sicilia

Coronavirus Sicilia, 734 nuovi positivi: 271 Catania e 17 Ragusa Coronavirus Sicilia, 734 nuovi positivi: 271 Catania e 17 Ragusa

Coronavirus Sicilia, 734 nuovi positivi: 271 Catania e 17 Ragusa. Il Bollettino del Ministero della Salute

Palermo - Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.093 tamponi eseguiti, con una percentuale di contagiati pari al 14,4%. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore e portano il totale dei morti, dall'inizio della pandemia, a 2.468. I positivi sono 34.950 con un aumento di 603 attuali positivi. Negli ospedali i ricoverati sono 1276 (27 in meno rispetto a ieri): in regime ordinario 1090, (+17), in terapia intensiva 186 (+10). I guariti sono 103. La distribuzione nelle province vede Catania 271, Palermo 183, Messina 103, Siracusa 90, Enna 40 Trapani 26, Ragusa 17, Caltanissetta 3, Agrigento 1.