Lutto per Alessandra Casella: morto il marito a soli 54 anni. L'annuncio sui social

Tragedia improvvisa per la scrittrice, attrice e conduttrice Alessandra Casella: è scomparso a soli 54 anni il marito e padre di sua figlia, a causa di un infarto. A darne l'annuncio sul social è lei stessa: "Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico", scrive la Casella. Migliaia gli affettuosi messaggi di condoglianze e vicinanza da parte degli utenti. La Casella, che ha esordito in Rai come attrice comica in 'La tv delle ragazze', ha preso parte anche a serie di grande successo come 'Don Matteo' e 'Colletti bianchi'.