Milano, cede griglia: in due cadono nel vuoto per 5 metri. In prossimità di un centro commerciale

Milano - Due uomini sono precipitati nel vuoto per 5 metri a causa del cedimento di una griglia di aerazione di un'autorimessa interrata, in via Caduti di Marcinelle a Milano, in prossimità di un centro commerciale. Soccorsi dai vigili del fuoco, i due uomini di 34 e 31 anni sono state condotte al Niguarda e al San Raffaele.