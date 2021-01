Italia

Coronavirus Italia, 14245 nuovi casi e 347 decessi in 24 ore. Il bollettino del Ministero della Salute

ROMA - Sono 14.245 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 11.831), secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità a fronte di 102.974 tamponi effettuati (ieri 67.174) su un totale di 26.926.279 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 347 i decessi per un totale di 75.332 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.155.446 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 576.214 (- 848 rispetto a ieri), 550.556 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.075 (+127) di cui 2.583 in Terapia Intensiva (+14 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 1.503.900 con un incremento di 14.746 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi è Veneto (+3.419), seguita da Emilia Romagna (+1.818), Lombardia (+1.709), Lazio (+1.681) e Sicilia (+1.047).