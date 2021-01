Bonus famiglia, assegno unico per figli e bonus mamma da 800 euro

Italia

Bonus famiglia 2021: assegno unico per figli e bonus mamma da 800 euro. Ecco i requisiti per averlo.

Roma – Tra i bonus famiglia 2021 è previsto anche l’assegno uni per ogni figlio a carico. L’assegno sarà corrisposto a partire deìal mese di luglio. I dettagli del nuovo aiuto saranno regolamentati con ulteriori provvedimenti del Governo. Secondo le ultime notizie l'assegno unico per i figli sarà valido fino a 21 anni a partire dal settimo mese di gravidanza. Fino all’entrata in vigore dell’assegno unico per i figli continuerà comunque a essere riconosciuto anche il "bonus mamma domani" da 800 euro. Il bonus bebè è stato confermato anche per quest'anno: si tratta dell'assegno riconosciuto alle famiglie per la nascita di un figlio fino a un anno o in caso di affido. L’incentivo viene erogato ogni mese e l’importo oscilla tra gli 80 e i 160 euro a seconda della soglia Isee.Il congedo di paternità è stato invece allungato a 10 giorni (rispetto ai 7 precedenti), di cui si può usufruire entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. C'è poi il bonus asilo nido, un aiuto per il pagamento della retta per bambini da 0 a 3 anni riconosciuta fino all’entrata in vigore dell’assegno unico per i figli, che lo sostituirà.