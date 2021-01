Attualità

Pozzallo, 142 tamponi Covid e 2 positivi: non sono pozzallesi Pozzallo, 142 tamponi Covid e 2 positivi: non sono pozzallesi

Pozzallo, 142 tamponi Covid e 2 positivi: non sono pozzallesi. Lo scrive su facebook il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna

Pozzallo – Due nuovi positivi a Pozzallo ma entrambi non sono pozzallesi e residenti in provincia di Siracusa”. E’ quanto si legge in un post pubblicato su Facebook, ieri sera, dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Oggi non sono pervenuti i risultati dei tamponi eseguiti ieri. Pertanto i positivi ad oggi permangono + 30. I ricoverati all’Ospedale Giovanni Paolo II sono 2 e dal monitoraggio quotidiano con i medici, risultano entrambi in situazione stazionarie. Ripreso il servizio del Drive-in al Centro Anziani, - scrive il sindaco di Pozzallo - oggi sono stati eseguiti n. 142 tamponi rapidi, con due positivi, entrambi non pozzallesi e residenti in provincia di Siracusa”.