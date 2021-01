Whatsapp, attenzione alla truffa della foto profilo: cos'Ã¨ e cosa succede

Tecnologie

Whatsapp, attenzione alla truffa della foto profilo: cos'è e cosa succede. Chi ruba la foto chiederà soldi ai vostri contatti spacciandosi per voi.

Continuano a proliferare le truffe su WhatsApp. Tra le tante arriva la truffa della foto profilo, vediamo cos’è e come funziona. Si tratta di un virus che fa sparire la foto profilo, utilizzando poi la foto per creare un profilo falso. Poi viene creato un nuovo account fake con la foto per rubare i soldi ai contatti telefonici di quest’ultimo. Con questo nuovo profilo i truffatori contattano infatti i numeri della rubrica della persona derubata, usando un metodo di cui ancora non conosciamo la natura. A questi verrà richiesta una ricarica Postepay fingendo di essere la persona nella foto del profilo fake. State quindi molto attenti e cercate di non cascarci. Fate attenzione quindi alla foto che usate sul profilo e ai tanti messaggi strani che vi arrivano su Whatsapp, è sempre raccomandato chiedere ed informarsi prima di cliccare su link strani o rispondere a messaggi che incurioscono.