Governo, Fico: crisi ora sarebbe disastrosa, tutti facciano passo avanti

Italia

ROMA - ’’Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa’’. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista a ’’La Stampa’’. ’’L’appello alla responsabilità e allo spirito costruttivo del presidente Mattarella - afferma - è stato molto significativo. Siamo in un momento storico delicatissimo, cruciale, verso il quale è impensabile approcciarsi coltivando meri interessi di parte. Sarebbe imperdonabile. Per questo credo che alla fine prevarranno ascolto e responsabilità. Tutti devono fare un passo verso gli altri’’.