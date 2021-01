Bonus famiglia 2021, bonus mamme da 500 euro a 800 euro: a chi spetta

Italia

Roma – Il 2021 si differenzia per i diversi bonus famiglia a sostegno dei nuclei familiari. Ma quali sono i bonus famiglia previsti per il 2021? Vediamo quali sono tutte le misure previste, dall’Assegno unico per i figli, al bonus bebè. Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2021 è stato previsto l’assegno unico per i figli che dovrebbe partire dal 1° luglio 2021. Si tratta della novità più attesa del 2021, per un bonus fiscale previsto per i figli a carico a partire dal 7 mese di gravidanza fino a 21 anni. Tra i bonus per la famiglia da non dimenticare anche il bonus bebè, il bonus asilo nido ed il bonus mamme domani. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021, ha aumento il numero dei giorni previsti per il congedo innalzato adesso a 10 giorni anziché 7 come era previsto precedentemente.Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 si annovera l’assegno unico per i figli, il cui importo dovrebbe arrivare fino a 250 euro per ciascun figli. Esso dovrebbe essere composto da una parte universale ed una parte variabile. La sua entrata in vigore è prevista dal 1 luglio 2021. Sono stati stanziati 3 miliardi nel 2021, i quali diventeranno poi 5 nel 2022.L’assegno mensile sarà erogato alle famiglie con uno o più figli, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età. Per poterne beneficiare è necessario avere: Cittadinanza italiana, dell’Unione europea oppure extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, di lavoro o di ricerca, purché residenti in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi. Potranno beneficiare dell’Assegno unico per i figli, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati e la grande novità è che potranno beneficiarne anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, disoccupati e gli incapienti.Bonus mamme single e figli disabili: si tratta di un’altra importante novità disposta dalla Legge di Bilancio 2021, riguarda il bonus mamme single con figli disabili. Il bonus dovrebbe ammontare ad un massimo di 500 euro al mese, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Bonus mamme domani: invece, tra le conferme per il 2021, compare, il bonus mamme domani 2021, il quale tuttavia, resterà fino all’entrata in vigore dell’assegno unico previsto per il 1° luglio 2021. Il Bonus ammonta a 800 euro, e spetta al compimento del settimo mese di gravidanza.