Ragusa, Protezione Civile Sicilia: allerta meteo gialla. Nevicate previste in diverse zone della Sicilia al di sopra dei 1200- 1400 m

Ragusa – Allerta meteo gialla per domani, 3 gennaio, in provincia di Ragusa. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. Sul sito si legge: Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centroorientali, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulle zone sudorientali. I mari saranno molto mossi tutti i bacini, con moto ondoso in attenuazione serale. Si attendono nevicate in diverse parti della Sicilia al di sopra di 1200-1400 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.