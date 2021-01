Attualità

Covid Ragusa, 657 positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino dell'Asp di Ragusa.

Ragusa – I positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa di oggi, 2 gennaio 2021, sono in totale sono 657 di cui 603 in isolamento domiciliare, 35 ricoverarti e 19 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 5.802. In aumento i morti che sono 170. Si tratta di 3 deceduti nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 65enne di Acate, un 89enne di Ispica e un 88enne di Ragusa deceduto al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II. A questi ultime 3 deceduti si aggiunge una 87enne di Ragusa morta in una casa di riposo lo scorso 30 dicembre 2020. Ma vediamo nel dettaglio i dati Comune per Comune: 33 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 47 Comiso, 0 Giarratana, 12 Ispica, 142 Modica, 1 Monterosso Almo, 34 Pozzallo, 108 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 17 Scicli, 154 Vittoria. Tra i 603 positivi in isolamento domiciliare ci sono 6 contagiati provenienti da fuori provincia.Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 78.767 tamponi molecolari, 20.484 test sierologici, 94.140 test rapidi per un totale di 193.394. Ecco nel dettaglio dove si trovano i ricoverati nei vari ospedali iblei: 26 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 15 nel reparto di Malattie Infettive, 4 in area grigia e 7 in Rianimazione, 9 sono ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.