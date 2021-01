Primo nato in Italia a Catania: si chiama Antonio e pesa 3.570

Sicilia

Catania – Il primo nato in Italia al Garibaldi Nesima di Catania. Appena un secondo dopo la mezzanotte, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, è nato il piccolo Antonio, un bambino di 3570 grammi, rigorosamente da parto spontaneo. La mamma, Miriana e il papà, Alessandro hanno accolto il proprio pargolo con gioia, proprio nel momento in cui gli italiani si accingevano a brindare all’arrivo del nuovo anno. “Oltre agli auguri diretti ai genitori - ha detto il Prof. Ettore - un plauso va al personale in servizio che ha accompagnato al parto la giovane signora Miriana. Per questo nuovo anno, la nascita di Antonio rappresenta un importante valore di rinascita e di speranza, nonché di ritorno alla normalità”.Del team, che ha che condotto il felice esito del parto ed ha accolto il piccolo Antonio, hanno fatto parte: i medici ginecologi, Filippo Rapisarda, Ilenia Fonti e Carla Ettore; le ostetriche, Cristina Ravetto, Grazia Legato e Mara Zammataro; la neonatologa, Rosanna Guglielmino; gli infermieri, Emanuele Zappalá, Giovanna Scalia e Tiziana Bonaccorso; l’OSS, Domenico Camarda.