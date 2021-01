Etna, vivace attività stromboliana e sciame sismico a Catania: 17 scosse

Sicilia

Etna, vivace attività stromboliana e sciame sismico a Ragalna. 17 scosse di terremoto registrate a Ragalna dall'Ingv

Catania – Attività stromboliana sull’Etna e sciame sismico a Ragalna in provincia di Catania per la notte di San Silvestro. “Anche nell'ultima serata di questo anno complicato, - scrive il vulcanologo Boris Behnche su Facebook - l'Etna ci regala uno spettacolo bello ed innocuo: una vivace attività stromboliana alle due bocche del Cratere di Sud-Est e al cratere Voragine! Vedremo come inizierà l'anno nuovo”. Da ieri sono state registrate 17 scosse di terremoto con epicentro a Ragalna. La scossa più forte di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv alle 22,54. L’ulotima in ordine di tempo è stata registrata alle ore 1,12 di magnitudo 2.8.