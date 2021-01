Botti Capodanno: 2 persone perdono le mani

Sicilia

Licata - Due persone di Licata (Ag), un ventenne e un sessantenne, hanno entrambi perso una mano a causa dei botti di fine anno. Il sessantenne è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" a Licata (Ag). Il giovane è stato invece trasferito, già durante la notte, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire gli incidenti che si sono verificati prima della mezzanotte.