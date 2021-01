Italia

Bonus occhiali da 50 euro: a chi spetta Bonus occhiali da 50 euro: a chi spetta

Un bonus occhiali da 50 euro è previsto nella Manovra 2021 approvata dal Senato è diventata legge

Roma – Un bonus occhiali da 50 euro è previsto nella Manovra 2021 approvata dal Senato è diventata legge. Si tratta di un emendamento istitutivo come bonus vista per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto per le fasce di reddito meno abbienti proposto da Commissione Difesa Vista Onlus. L’emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10 mila euro. Viene istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.