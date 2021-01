Bonus figli o assegno unico figli da 200 euro fino a 18 anni: a chi tocca

Italia

Un bonus figli o assegno unico da 200 euro per i figli fino a 18 anni. E' previsto nella Manovra 2021.

Roma – Un bonus familiare o assegno unico da 200 euro al mese per i figli fino a 18 anni. E’ previsto tra gli aiuti alle famiglia nella Manovra 2021.L’assegno dovrebbe arrivare a luglio ed il Governo al momento ha previsto uno stanziamento di 3 miliardi che con ogni probabilità diventeranno 5 miliardi nel 2022. Inoltre nella Manovra 2021 è previsto il rifinanziamento del bonus bebè. Cresce il congedo di paternità obbligatorio che passa da 7 a 10 giorni. C’è un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme. 500 euro al mese arrivano per le mamme single con figli disabili. Sono nella manovra 5 milioni l’anno in più, arrivando a 30, per i caregiver familiari, quanti si occupano di parenti non autosufficienti a tempo pieno. Quattro milioni di euro di stanziamenti per i comuni che creeranno spazi riservati alla sosta gratuita per chi ha difficoltà nella mobilità e per le future mamme.È stato creato un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere: 2 milioni di euro annui dal 2022. È confermata la card per i 18enni che possono acquistare libri, spettacoli e altro. Per le famiglie con Isee sotto i 20 mila euro, c’è un cellulare o tablet in comodato d’uso per un anno con abbonamento internet. 70 milioni di euro vano alle scuole paritarie. Dovranno usarli per l’accoglienza di alunni con disabilità.