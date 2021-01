Coronavirus Ragusa, 660 positivi: 603 in isolamento domiciliare

Attualità

Ragusa – I positivi in provincia di Ragusa oggi, 1 gennaio 2021, in totale sono 660 di cui 603 in isolamento domiciliare, 38 ricoverarti e 19 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 5.787.ì mentr i morti sono 166 come ieri. Ma vediamo nel dettaglio i dati Comune per Comune: 39 Acate, 11 Chiaramonte Gulfi, 49 Comiso, 0 Giarratana, 11 Ispica, 135 Modica, 1 Monterosso Almo, 33 Pozzallo, 104 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 139 Vittoria. Tra i 603 positivi in isolamento domiciliare ci sono 6 contagiati provenienti da fuori provincia. Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 78.675 tamponi molecolari, 20.459 test sierologici, 93.239 test rapidi per un totale di 192.343. I morti per Covid sono in totale 166.Vediamo ora nel dettaglio i contagiati ricoverati nei vari ospedali Iblei: 30 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 18 nel reparto di Malattie Infettive, 4 in area grigia e 8 in Rianimazione, 8 sono ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Domani 2 gennaio 2020, cominceranno i primivaccini Covid all’ospedale Maggiore di Modica.