Calciatore positivo, sospesi allenamenti Asd Marina di Ragusa

Positivo al covid un calciatore dell'Asd Marina di Ragusa, allenamenti sospesi fino al prossimo 3 gennaio 2021

Ragusa - Nonostante la negatività di tutti gli atleti ai test antigienici precauzionali effettuati nella giornata di lunedì 28-12 al rientro dalla sosta natalizia prima della ripresa degli allenamenti, un atleta nella notte tra lunedì e martedì ha accusato dei sintomi e dopo essere stato isolato nella stessa giornata di martedì stamane ha effettuato un nuovo test rapido e successivamente un test molecolare di accertamento che hanno entrambi riscontrato la positività. Pertanto sono immediatamente scattate le misure previste dal protocollo con gli allenamenti sospesi fino al prossimo 3 gennaio 2021, data fissata per i tamponi di controllo per tutti i tesserati della squadra.Gruppo in quarantena volontaria nonostante nessuno presenti sintomi e nonostante il ragazzo sia stato immediatamente isolato.