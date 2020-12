Salute e benessere

Esercizi faticosi fanno dimagrire veramente? Ecco la risposta Esercizi faticosi fanno dimagrire veramente? Ecco la risposta

Esercizi faticosi fanno dimagrire velocemente? Ecco la risposta. L'attività fisica è indispensabile per perdere peso ma ecco cosa devi sapere

Fare esercizi faticosi aiuta a dimagrire velocemente? Ecco la risposta che non ti aspettavi. L’attività fisica è indispensabile per perdere peso con regolarità e guadagnare salute. Però occorre sempre tenere presente che quello che si deve cercare di ridurre / “consumare” è il grasso in eccesso. Si vedono molte persone obese correre con grande fatica, spesso ricoperti di tute che non traspirano o addirittura avvolti nella plastica e che, a fine esercizio, dicono di aver perso anche 2 chili. In realtà hanno senz’altro affaticato il cuore e perso solo acqua che riprenderanno in poche ore. Nelle palestre si sollevano pesi con grande sforzo convinti che sia la “vera fatica” che faccia dimagrire; ma fatica e sforzi non sono ricompensati dalla perdita di massa grassa.L’attività fisica che fa dimagrire è fatta soprattutto di allenamenti a bassa intensità e lunga durata (esercizio aerobico), associata ad alcuni esercizi di rinforzo muscolare a media intensità e breve durata (esercizio anaerobico). Troppo esercizio fa male, aumenta la produzione di radicali liberi e induce l’invecchiamento precoce. Notate le rughe in faccia delle ventenni atlete professioniste. Quindi sì alle attività continuative e frequenti, come 30/60 minuti di cammino o bicicletta al giorno, no agli sforzi settimanali come la partita a pallone, o tennis la domenica e/o il sollevamento pesi una o due volte a settimana. Per restare in forma sono sufficienti 4/5 allenamenti di aerobica settimanali e 2 di esercizi per rinforzare i muscoli, la durata e l’intensità deve essere proporzionata al livello di allenamento e stato fisico di ciascuno.