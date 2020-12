Moda e spettacolo

Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via

Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via. La prima canzone dell'anno, la prima nel programma di Bolle

ROMA - La prima canzone dell’anno, la prima nel programma di Bolle, la prima dell’album che verrà nel 2021, l’anno della rinascita.Dalle 00:01 del 01.01.2021 esce il nuovo singolo ’’Una canzone d’amore buttata via’’ (prodotta con Celso Valli) e Vasco Rossi ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, in tv (dove non va da 15 anni) da Roberto Bolle in apertura del suo ’’Danza con me’’, in onda il 1 gennaio su Raiuno.