Italia

Assegno unico universale per figli da 200 euro al mese: a chi tocca. Previsto nella Manovra 2021

Roma – Un assegno unico universale per ogni figlio fino a 200 euro al mese. E’ previsto nella Manovra 2021 approvata dal Senato, oggi 30 dicembre 2020. L’assegno unico per ogni figlio fino a 200 euro al mese è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia. Nel testo sono presenti le risorse stanziate. Per le specifiche arriverà un provvedimento apposito. Inoltre questo assegno universale non esclude la possibilità di poter richiedere anche il bonus bebè 2021, che è stato rinnovato comunque. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2021, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2020.Tra le misure presentate dal premier e dal ministro dell’economia, c’è appunto l’Assegno unico universale per le famiglie con figli. Parole confermate anche dal ministro Gualtieri: “mettiamo risorse per far partire dal 1° luglio un altro pezzo importante della nostra strategia di riforma: l’Assegno unico universale, per sostenere le famiglie con figli, attraverso un assegno che può arrivare fino a 200 euro al mese per figlio, per tutte le tipologie di famiglie”. L’iter di approvazione della Legge di bilancio per l’anno 2021 si è concluso in zona cesarini il 30 dicembre con la fiducia accordata dal Senato e l’ok definitivo alla Manovra.