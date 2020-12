Economia

Progetto cargo aeroporto Comiso: ipotesi definanziamento Progetto cargo aeroporto Comiso: ipotesi definanziamento

Progetto cargo aeroporto di Comiso, ipotesi definanziamento. La Rosa (Sviluppo Ibleo): Rischiamo di perdere un milione di euro? L'amministrazione comunale casmenea chiarisca se ci sono effettivamente problemi. Nel caso, serve una risposta del territorio

Comiso - Il presidente del movimento politico Sviluppo Ibleo, Andrea La Rosa, interviene, ancora una volta, sulle prospettive future dell’aeroporto di Comiso. In particolare, i riflettori dell’attenzione sono puntati sul progetto cargo e sulla redazione di un progetto esecutivo che dovrebbe consentire allo stesso, attraverso un adeguato finanziamento, di essere elaborato nella maniera più opportuna. Durante le ultime variazioni di bilancio, però, è stato evidenziato da alcuni parlamentari dell’opposizione, che la maggioranza all’Ars avrebbe fatto la scelta di definanziare un milione di euro che, nel 2018, era stato appositamente destinato al raggiungimento dell’obiettivo in questione. “Vorremmo capire che cosa sta succedendo – sottolinea La Rosa – e, nello specifico, ci rivolgiamo all’amministrazione comunale di Comiso per comprendere se il rischio di perdere questo milione di euro che era destinato alla redazione del progetto esecutivo per il cargo sia concreto oppure no.Il Comune di Comiso, nel momento in cui si sta adoperando per arrivare a tagliare il traguardo, si potrebbe trovare nella condizione di non disporre dei fondi necessari per ultimare l’iter. E questo, a fronte del fatto che si attende da anni un passo in avanti lungo tale direzione, sarebbe davvero un’evenienza da stigmatizzare. E’ opportuno, dunque, che si possano avere tutti i ragguagli necessari su questi passaggi perché le attese degli operatori economici del territorio non siano deluse. Mi auguro che non ci si comporti come Penelope che di giorno tesse la tela e di notte la disfa. Auspico che il Comune di Comiso abbia tracciato un cronoprogramma fattibile dal momento che all’avviso esplorativo pubblicato nei mesi scorsi hanno partecipato quattro operatori economici. Rimaniamo in attesa di risposte esaurienti”.