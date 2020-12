Modica, 7 nuovi positivi al Covid

Attualità

Modica – Su 750 tamponi effettuati a Modica 7 sono risultati positivi. Lo ha scritto, ieri sera, in un post su facebook il sindaco Ignazio Abbate. “La maggior parte di questi positivi proviene da un unico nucleo familiare. Il dato evidente – scrive Abbate - che si ripete giorno dopo giorno è che i modicani sono la popolazione che più di ogni altro in provincia crede nella prevenzione e si sottopone ai test volontari. Nonostante in assoluto i tamponi "modicani" siano il triplo del resto della Provincia, il numero dei contagi nell'ultimo mese si è dimezzato passando dagli oltre 300 di metà novembre ai circa 160 di oggi.Segno che le misure di contenimento funzionano e che i miei concittadini (a parte sporadiche eccezioni) sono dotati di buon senso e rispettano le regole”.