Attualità

Covid Pozzallo, sindaco: abbiamo un ricoverato in Rianimazione Ragusa Covid Pozzallo, sindaco: abbiamo un ricoverato in Rianimazione Ragusa

Covid Pozzallo: abbiamo un ricoverato in Rianimazione Ragusa. Sindaco: necessario seguire le norme anticontagio

Pozzallo – Sono 27 i positivi al coronavirus a Pozzallo. Lo annuncia in un post pubblicato ieri sera sulla pagina facebook del Comune di Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna. “Oggi in casi registrati in città - scrive il sindaco Ammatuna - sono +3, i soggetti negativizzati sono -7. Complessivamente i positivi ad oggi diminuiscono e sono + 27. Ad oggi, abbiamo 1 ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in condizioni stazionarie. Nel drive-in odierno al centro anziani, sono stati eseguiti 188 tamponi rapidi, tutti negativi. Dai dati attuali, emerge che il virus mantiene la sua temibile virulenza. Continua ad essere allarmante il numero dei decessi. Oggi più di ieri, la raccomandazione non può che essere sempre quella di seguire le norme anticontagio.Fortunatamente, è già iniziata la compagna vaccinale che, nel giro di qualche mese, dovrebbe produrre una efficace immunità al coronavirus”.